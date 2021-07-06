Объявлены победители фотоконкурса «Россия в деталях»

Канал «Моя Планета» объявил имена победителей фотоконкурса «Моя Планета. Россия в деталях». Информация была опубликована на сайте телеканала.

Отмечалось, что российские фотографы и фотолюбители отправили на участие в конкурсе более 2,5 тысячи работ — на снимках они запечатлели разные регионы страны, их природу, культурное наследие, исторические памятники и диких животных.

Лучшие фотографии проекта будут показаны в рамках фотовыставки, которая пройдет в нескольких городах России. Так, в июле первыми их смогут увидеть жители Калининграда — снимки будут вывешены в музее «Фридландские ворота».

Ранее в июле сообщалось о старте конкурса туристических маршрутов «Открой свою Россию». При подведении итогов организаторы должны выбрать 90 новых направлений для путешествий и отдыха по стране.