Марийский праздник цветов отпраздновали в Алтайском крае

Национальный марийский праздник цветов отпраздновали в поселке Черепановском Змеиногорского района Алтайского края. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

Сообщается, что на торжественном мероприятии в честь праздника Пеледыш пайрем, что в переводе с марийского языка означает «праздник цветов», были организованы творческие номера с показами национальных костюмов, традиционными марийскими играми, песнями и танцами. Перед началом выступлений, все желающие могли посетить экскурсию в музей-комнату Порт.

Участие в мероприятии также принял танцевальный коллектив Черепановского Дома досуга «Ручеек», который вовлекал гостей праздника в национальный танец народа мари — марийскую веревочку «Кандыра». Пеледыш пайрем завершился общим хороводом, который символизировал дружбу и крепкие связи между всеми национальностями.

Отмечалось, что проведение традиционных марийских праздников и экскурсии в музей-комнату Порт были внесены в ежегодный план работы Черепановского Дома досуга.

Ранее в июне стало известно о проведении в Алтайском крае межрегионального фестиваля «Перекресток культур». В ведомстве указали, что в этом году мероприятие будет проходить в Змеиногорском районе. К участию в нем привлекут Центры традиционной национальной культуры, творческие коллективы и исполнителей, представляющих этнокультурные традиции своих территорий из Алтайского края, Новосибирской, Томской областей и Республики Тыва.