В горах Ингушетии состоялась премьера спектакля «Кровная месть»

На горном курорте «Армхи» состоялась премьера спектакля «Кровная месть» заслуженнего деятеля искусств республики Микаэля Базоркина. Постановка стала частью проекта «Легенды Ингушетии» Русского государственного музыкально-драматического театра, пишет интернет-газета «Ингушетия» в понедельник, 5 июля.

Отмечается, что за основу спектакля Базоркин, выступивший также его автором, взял реальную историю о группе студентов, для которых шутка обернулась трагедией. Показ проходил на открытом воздухе.

«История меня очень впечатлила, я захотел, чтобы все узнали о ней. Сам проект "Легенды Ингушетии", который состоит из нескольких спектаклей, креативный, он реализуется не на сцене в закрытом пространстве, а на живой фактуре, у зрителей создается эффект прямого присутствия. Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить за поддержку и помощь в реализации проекта Министерство культуры Российской Федерации», — заявил перед премьерой режиссер.

Первым спектаклем в рамках этнокультурного проекта «Легенды Ингушетии» стала «Волчица», также срежиссированная Базоркиным.