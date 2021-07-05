Байкеры привезли мощи Александра Невского в район ЕАО

Байкеры из клуба «Night wanderer-79» участвуют в крестном ходе, посвященном 800-летию со дня рождения святого Александра Невского. Они вместе с архиепископом Ефремом сопровождают икону святого князя с частицей его мощей в поездке по населенным пунктам Еврейской автономной области (ЕАО), Сообщает Dhab.ru

Первый этап крестного хода начался у Благовещенского кафедрального собора 3 июля. В храме перед иконой отслужили молебен, после чего с пением молитв и в сопровождении прихожан архиепископ Ефрем вынес святыню из собора. Он благословил собравшихся, окропил участников крестного хода и их байки святой водой. После чего они отправились в путь.

Крестный ход возглавил архиепископ на автомобиле, его сопровождали байкеры. Один из мотоциклистов вез флаг с изображением Спаса Нерукотворного.

Участники крестного хода уже посетили села Приамурское, Николаевка и Смидович, там прошли молебны перед иконой с частицей мощей святого Александра Невского.