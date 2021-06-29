В России покажут проекты памятника Александру Невскому

В Российском военно-историческом обществе (РВИО) представят проекты памятника князю Александру Невскому. Монумент планируется установить в Алма-Ате. Он будет посвящен 800-летию Александра Невского и его путешествию в столицу Золотой Орды. Об этом сообщается на сайте РВИО.

«Князь будет изображен в походной одежде, не как воин, но как дипломат — правитель, поставивший на кон свою жизнь, ради того, чтобы удержать врага вдали от родных земель. Отец Александра — Ярослав Всеволодович был отравлен в ставке великого хана, и сын мог разделить его судьбу. Защитой князя в его странствии был не меч, но искренняя молитва», — говорится в сообщении.

В РВИО уточнили, что это будет первый памятник Александру Невскому в Центральной Азии. Его открытие запланировано на ноябрь 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе в воскресенье, 27 июня, встретят ковчег с мощами святого князя Александра Невского. Как рассказали в Ставропольской и Невинномысской епархии, в год 800-летия со дня рождения святого три ковчега с его мощами во время крестных ходов по территории России и Белоруссии пройдут порядка 25 тысяч километров.