В Казани показали «переосмысливающий» татарскую национальную моду фильм «Юха»

В Казани состоялась премьера основанного на мифах и сказках татарского фольклора короткометражного фэшн-фильма «Юха», в создании которого приняли участие республиканские дизайнеры и художники. О прошедшем в Национальной библиотеке Татарстана показе разузнали журналисты «Татар-информ».

В фильме зрителю демонстрируют 30 образов, разработанных на основе татарских национальных нарядов. В частности, речь идет о свитерах, футболках, фартуках, платьях, сарафанах и другой одежде. Некоторые из созданных нарядов украсили массивными чулпами. Предполагается, что в будущем все они станут частью коллекции.

Создатели 15-минутной короткометражки отметили, что в основу сюжета легла сказка «Су анасы». Они указали, что при создании «Юхи» ставили себе задачу переосмыслить татарскую национальную моду, а также продемонстрировать, что сочетание национальных элементов с современной одеждой может выглядеть стильно. «В рамках фильма мы разработали и создали современные стилизованные национальные костюмы и аксессуары», — подчеркнула режиссер киноленты, автор проекта по исследованию татарской моды Your Yool Татьяна Черногузова.

Она добавила, что на проработку идеи и на сам съемочный процесс ушло больше года. Черногузова также выразила надежду, что в будущем бренд Your Yool сможет успешно развивать татарскую моду.

Отмечается, что фильм уже заявил о себе на фестивалях короткометражных и фэшн-фильмов в Германии, Франции, США и Италии. В онлайн-доступе картина окажется уже в следующем году, после оглашения результатов конкурсов, но жители Татарстана смогут ее оценить во время предстоящих летних показов, запланированных в местных парках, скверах и республиканских арт-резиденциях. «Одна из наших задач — напомнить о важности сохранения татарской культуры. Нам бы хотелось, чтобы о ней знали не только в Татарстане, но и в России и за рубежом», — заявил продюсер фильма, руководитель региональной арт-резиденции «Реактор» Олег Федоров.

Ранее сообщалось, что россияне посмотрят сериал об истории дизайна и о вещах, созданных в СССР. Уже начались съемки нового проекта «Советский дизайн». Первая серия должна выйти осенью на платформе YouTube.