В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль кино виртуальной реальности CannesXRussia: NewImages of VR. Об этом сообщает «Фонтанка».

С 11 по 17 июля в киноцентре «Ленфильм» покажут фильмы, вошедшие в конкурс международного Каннского кинофестиваля и NewImages Festival. При помощи шлема виртуальной реальности гости смогут посмотреть программу из нескольких картин. Например, у них будет возможность выбрать подборки детского кино, французских фильмов или лент в формате 360.

Отмечается, что, использовав VR-шлем, посетители погрузятся в изучение космоса, побывают на концерте симфонического оркестра и перенесутся в мир постапокалипсиса. В рамках фестиваля будет представлен проект «Биолюм» Абель Коуэн, который показывает мир глазами дайверши. А лента «Леди Сапиенс» Камиля Дувлероя, основанная на игре Far Cry Primal, отправит зрителей в эпоху палеолита.

В программу фестиваля будут включены картины из Бельгии, Дании, Великобритании, Японии, Канады и России. Зрители смогут приобрести билеты на сеансы продолжительностью 55 минут — за это время им будут представлены три или четыре работы.