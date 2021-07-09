В Татарстане пройдет республиканский праздник чувашской культуры

В Татарстане в поселке Аксубаево пройдет республиканский праздник чувашской культуры «Уяв». Об этом информационному агентству «Татар-информ» сообщила директор Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан Алсу Мифтахова.

Отмечается, что праздник пройдет 10 июля. В рамках торжественного мероприятия запланировано проведение этнографических выставок, конкурсов, фестивалей народного творчества, выступлений фольклорных коллективов и других развлекательных мероприятий.

Гости «Уява» смогут познакомиться с бытом, старинными обрядами и культурой чувашского народа на специально оформленном подворье, а также принять участие в национальных забавах и традиционных промыслах. Кульминацией торжества станет большой красочных хоровод с исполнением старинных песен Уява, в который пригласят всех желающих.

Как добавила Мифтахова, «Уяв» в чувашской культуре означало пору «празднеств, свадеб, пения, хороводов, игрищ». В этот период разрешалось петь традиционные песни «уяы юрри», которые являются проявлением высших природных сил и запрещены к исполнению в другое время.

Ранее в июле в Казани состоялась премьера основанного на мифах и сказках татарского фольклора короткометражного фэшн-фильма «Юха», в создании которого приняли участие республиканские дизайнеры и художники.

