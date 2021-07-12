Россияне нарисовали портреты литовцев в национальных костюмах

В Смоленске создали проект, рассказывающий о культуре литовцев. Его реализацией занимались представители СмолГУ совместно с организацией «Литовский дом». В течение нескольких дней художники рисовали портреты людей в национальных костюмах. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщают «Вести Смоленск».

На пленэре каждому художнику надо было исполнить портрет представителя литовской диаспоры в разных техниках. Российские мастера рисовали маслом, пастелью либо акварелью.

Участвовать литовцам в проекте предложил доцент СмолГУ Владимир Петьков. Он отметил, что давно хотел лично познакомиться с культурой Литвы и пообщаться людьми, которые проживают на территории области. «Я считаю, что такое мероприятие — это вообще впервые о том, что мы имеем возможность писать литовскую общину именно в национальных костюмах и в условиях пленэра», — заявил он.

По словам зампредседателя «Литовского дома» Александры Ковалевой, данный пленэр поможет показать россиянам все этническое многообразие региона. Участники рисовали в том числе архитектуру города и пейзажи, на фоне которых стоят литовцы в их национальных нарядах.

В итоге осенью должна появиться выставка. На ней будут показаны работы с этого мероприятия. Ее, возможно, посвятят литовцам ко Дню народного единства.

Традиционный литовский костюм считается достаточно скромным, хоть и отражает все культурное разнообразие народа и его национальный характер. В прошлом люди надевали льняную рубашку, а поверх — безрукавку яркого цвета. Женщины носили плотные шерстяные юбки в клетку или полоску, а также передник с оборками по краю.