В Крыму отметили день косоворотки

В Крыму отметили день национального русского костюма — косоворотки. Об этом сообщает портал «Вести. Крым» со ссылкой на пресс-службу ГБУ РК «Дом дружбы народов».

Отмечается, что Международный день косоворотки традиционно празднуют 12 июля, в православный праздник апостолов Петра и Павла. Крестьяне издревле в этот день дарили старшим сыновьям новые рубахи, которые затем надевались для работы на сельском хозяйстве.

В рамках праздника «Дом дружбы народов» провел онлайн-флешмоб под названием «Надень косоворотку». Свои фотографии на него прислали десятки крымчан из разных районов полуострова.

Ранее сообщалось, что команда татарстанских дизайнеров и художников разработает первую в республике коллекцию современной татарской одежды. Модельеры уже разработали 30 костюмов, представляющих свежий взгляд на традиционные национальные образы.