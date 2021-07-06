В Хабаровском крае отметили фольклорно-обрядовый «Праздник первой горбуши». Об этом сообщает «Транссибинфо».

Событие прошло на пирсе Советской Гавани. Праздник наступления лета считается одной из визитных карточек этого района и организуется для сохранения традиций коренного народа побережья Татарского залива — орочей. Перед сезоном интенсивного лова рыбы они обычно проводили ряд обрядов с участием шамана.

При этом летнюю путину в этом году запретили, в связи с чем представители коренного малочисленного народа остались без привычной пищи в виде кеты и горбушы. Несмотря на это, шаман провел несколько обрядов и попросил у духа воды Тэму много рыбы в обмен на сырое мясо, зерно и табак.

Отмечается, что гостей праздника кормили ухой и угощали травяным чаем. На нем также выступил ансамбль этнического танца и костюма «Аньяха Хаджи» из центра этнической культуры «Киа Хала».

29 июня в Олекминском районе Якутии завершился национальный праздник Ысыах Олонхо, посвященный сохранению и популяризации якутского героического эпоса. Гостем праздника стал глава региона Айсен Николаев.