В Казани раскрыли праздничную программу Сабантуя

Сабантуй в Казани в этом году будет проходить на пяти площадках. Отмечать главный национальный татарский праздник вместе с жителями и гостями города будут звезды эстрады, танцевальные и вокальные коллективы, также запланированы спортивные состязания и игры. О специально подготовленной к 26 июня программе рассказали в пресс-службе мэрии города.

С десяти часов заработают сразу три площадки. Желающим насладиться творчеством вокальных и танцевальных коллективов, а также голосами звезд татарской эстрады стоит посетить площадку в поселке Мирный. Там, помимо прочего, состоятся спортивные состязания и народные игры.

На второй площадке, которая расположится в Дербышках, казанцам предложат испытать себя на платформе «Игры народов Поволжья» и попытаться раздобыть один из призов. Кроме того, будет работать площадка «Город мастеров». Отмечается, что и для этой площадки подготовили концертную программу.

В лесопарковой зоне озера Лебяжье расположатся народные подворья. Тут гостей будет ждать ярмарка блюд национальной кухни, интерактивные мероприятия, караоке и конкурсы.

Праздничные гуляния с розыгрышем призов также пройдут на территории местного ипподрома: здесь с 14 часов дня начнутся соревнования и скачки, в которых примут участие породистые скакуны.

Последней площадкой станет экстрим-парк «Урам», который начнет принимать гостей с 17 часов. Здесь пообещали показать новый молодежный формат народного праздника.

В пресс-службе заверили, что все мероприятия организованы в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами. В связи с требованиями Роспотребнадзора, зрительские трибуны заполнят наполовину, поэтому желающим присоединиться к празднеству следует приехать заранее.

Ранее в Уфе рассказали о подготовке к фестивалю «Сердце фольклориады». Организаторы сообщили, что они уже приступили к возведению концертной площадки перед конгресс-холлом «Торатау». В дни фестиваля можно будет попробовать различные национальные блюда, научиться играть на народных инструментах, а также приобщиться к народным ремеслам. Перед завершающим фестиваль концертом будет проведено авиашоу.