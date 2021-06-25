Миллионы славян по всему миру отметили День дружбы и единения

Около 270 миллионов славян по всему миру отметили День дружбы и единения в пятницу, 25 июня. Об этом сообщает портал «Взгляд».

Известно, что праздник учредили в 1990-х годах прошлого столетия, а отмечать его начали после распада СССР. Цель праздника заключалась в том, чтобы напомнить представителям славянских народов об общих исторических корнях.

День дружбы и единения направлен на сохранению культурных традиций и укрепление связей между людьми одной этноязыковой общности. Всего в мире проживают около 20 народов, которые относятся к западным, восточным и южным славянам.

Как пишет издание, первыми государствами, которые способствовали созданию дружественных и партнерских отношений, стали Россия и Беларусь. Страны подписали ряд соглашений о взаимном сотрудничестве на равных условиях. В этот день в российских городах устраивают фестивали, тематические мероприятия в музеях и домах культуры.

В апреле депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко признался в любви украинцев к белорусам. Во время встречи с президентом Белоруссии он заявил, что упомянутые народы являются друг другу самыми близкими. По словам парламентария, дружбу между Украиной и Белоруссией невозможно разрушить никаким способом.