Россиянам упростили доступ к развлечениям

«ВКонтакте» запустила платформу «Музейный гид». Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте социальной сети.

Теперь россиянам стало проще узнать о культурных объектах страны. В основном разделе можно ознакомиться с выставочными залами и галереями, изучить актуальную информацию о работе экспозиций в период пандемии коронавируса и спланировать безопасное посещение. «Для ценителей онлайн-формата в сервисе собраны подкасты, видео и даже истории некоторых экспонатов. Понравившиеся музеи можно добавить в "Избранное" и подписаться на уведомления о новых выставках», — говорится в публикации.

Сейчас в «Музейном гиде» представлены Эрмитаж, Музей русского импрессионизма, Третьяковская галерея, Эрарта, Музей космонавтики и другие важные культурные локации. Создатели платформы обещают добавить все российские музеи.

«Музейный гид» можно найти на вкладке «Сервисы» и разделе «Мини-приложения». Информационным партнером проекта стал портал «Культура.РФ».