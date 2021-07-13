В Дагестане открылась выставка старинных фотоаппаратов

В городском музее современной истории в Кизляре открылась выставка раритетных фотоаппаратов. Об этом сообщает РИА «Дагестан».

Как заявили в пресс-службе городской администрации, в экспозицию вошли 10 старинных камер — от советских фотоаппаратов ФЭД до полароидов.

Так, например, на выставке будет показана знаменитая «Смена» — фотоаппарат занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самая массовая фотокамера. Отмечается, что с начала 1970-х годов было выпущено более 21 миллиона экземпляров упомянутой модели.

Кроме того, посетители музея также смогут узнать историю развития фототехники. Согласно материалу, мероприятие приурочено ко всемирному Дню фотографа, который отмечается 12 июля.

Ранее в Хабаровске открылась фотовыставка социального характера «Красота против рака». Цель проекта — показать, что любовь к жизни сильнее онкологии. Героями фотосессии стали люди с онкологическими заболеваниями. Как отмечают авторы проекта, во время подготовки люди отвлекаются от негатива и переживаний, а посещение психологов, стилистов и визажистов дает им ресурс для дальнейшей борьбы и социализации.

