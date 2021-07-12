В Хабаровске открылась фотовыставка «Красота против рака»

Фотовыставка социального проекта «Красота против рака» открылась в торговом комплексе «Броско Молл» в Хабаровске,. Об этом сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на городскую администрацию.

Цель проекта — показать, что любовь к жизни сильнее онкологии. В его рамках проводятся фотосессии для людей с онкологическими заболеваниями. По словам авторов, во время подготовки люди отвлекаются от негатива и переживаний. Посещение психологов, стилистов и визажистов дает им ресурс для дальнейшей борьбы и социализации.

Через фото мы рассказываем обществу о том, что рак не приговор. И призываем всех обратить внимание на свое здоровье и своевременно обращаться к врачам. Наши герои — это люди с онкологическим диагнозом, которые нашли смелость озвучить то, о чем принято молчать, — рассказала одна из организаторов Алена Черных на странице проекта в Instagram.

В 2021 году проекту «Красота против рака» исполнилось пять лет, на новой выставке представлены работы за всю его историю.