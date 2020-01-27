В России обсудили способы снизить смертность от онкозаболеваний

Эксперты Общественной палаты (ОП) России обсудили, каким образом в стране можно снизить смертность от онкологических заболеваний и изменить систему лечения онкобольных. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает РАПСИ.

Как отметил первый заместитель председателя комиссии ОП по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николай Дайхес, одним из важных направлений является работа с онкопациентскими организациями. «У нас очень много мероприятий по этому поводу, мы совместно проводим дни первичной диагностики и обсуждаем самые разные проблемы наших пациентов в этой области», — пояснил он.

Также снижению смертности может способствовать ранняя диагностика и скрининг, благодаря которым заболевание можно выявить на ранней стадии, что существенно повышает эффективность лечения. Кроме того, существует возможность и снизить число новых случаев заболевания раком, считает координатор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Елена Юрасова. По ее словам, добиться этого можно за счет информирования населения. «Многие виды рака (около 30 процентов) могу быть в той или иной степени предотвращены, среди факторов риска уже известны такие как избыточный вес, табак, алкоголь и окружающая среда», — уточнила специалист.

Улучшению ситуации в данной сфере также должна способствовать диспансеризация, которую граждане России обязаны проходить раз в год, заявила заместитель гендиректора по лечебной работе ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Галина Алексеева. «Для этого работодатель выделяет ему отдельный оплачиваемый день, в рамках которого он может пройти эту процедуру, в нее также включена диагностика», — напомнила она.

Кроме того, снижение числа случаев заболевания раком и развитие системы помощи онкобольным предусмотрены национальным проектом «Здравоохранение», в рамках которого к 2024 году в России планируется создать 420 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснастить 160 диспансеров и больниц в регионах страны. На эти направят около 969 миллиардов рублей.

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