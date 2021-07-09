Фотографии коренных народов Бурятии представили на выставке в Париже

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась фотовыставка Александра Химушина, на которой представлены снимки представителей коренных народов Бурятии. Об этом пишет «Московский комсомолец — Улан-Удэ».

На выставке можно увидеть фотопортреты бурят, эвенков, семейских, сойотов.

Экспозиция размещена частично в главном холле штаб-квартиры, частично — на улице вокруг здания ЮНЕСКО, расположенного в центре Парижа. Всего представлены 170 фотографий.

Химушин рассказал, что выставка продлится до конца августа. «Это очень большое событие даже по меркам ЮНЕСКО. Это первое большое событие здесь после пандемии. Прием в честь открытия был ограничен. Разрешили не более 100 гостей на торжественной церемонии из-за ковид. Были послы и представители из более 20 стран мира, выступил посол России», — отметил фотограф.