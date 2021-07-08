Российские ученые создали следящее за здоровьем владельца кресло

Специалисты центра промышленного дизайна Уральского оптико-механического завода разработали кресло, которое следит за состоянием здоровья пациента, и представили его на международной выставке «Иннопром-2021». Об этом рассказал руководитель центра Сергей Шашмурин, передает URA.RU.

По его словам, на такую разработку специалистов подтолкнула пандемия коронавируса. «Мы подумали, если есть онлайн консультации врача, почему бы не сделать чек-ап кресло, чтобы снимать основные физические параметры пациента удаленно», — сказал он.

Шашмурин объяснил, что кресло можно установить где угодно — в больнице, дома и торговом центре. Данные сканирования пациента можно будет передать врачам с помощью единой цифровой платформы.

Ранее ученые из Ставрополя создали робота-медбрата для помощи медикам, борющимся с коронавирусом. По задумке, с помощью системы распознавания образов, робот может считать индивидуальный QR-од пациента и выдать ему назначенные лекарства.