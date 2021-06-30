Томские ученые создали препарат для обнаружения двух видов рака

Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами из НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра создали препарат для обнаружения рака. Об этом сообщается на сайте политеха.

Препарат создан на основе радиоактивного изотопа технеций 99-м и чувствителен к раку молочной железы и простаты. Разработка позволит очень тонко обнаруживать раковые клетки и метастазы. Ученые также рассчитывают, что станет возможным создать адресные препараты для лечения таких видов рака, которые будут более эффективными и щадящими.

Пептиды и изотопы, содержащиеся в препарате, находят раковую клетку и помогают медикам точно определить расположение опухоли. Это позволяет адресно лечить пациента, предоставляя именно то лекарство, которое ему нужно. В отличие от химиотерапии, такой метод не затронет здоровые клетки, пояснили в политехе.

Пока что средство проходит клинические испытания, однако разработчики рассчитывают модифицировать его в терапевтический. Для этого ни заменят изотопы. Как рассказал проректор Томского политеха Мехман Юсубов, на сегодняшний день в мире используется только два адресных препарата для лечения онкологических заболеваний.

Ранее сообщалось, что ученые из Перми работают над технологией компьютерного зрения, которая поможет сделать более точными гистологические изменения и заметить изменения в тканях организмов людей и животных на ранних стадиях. Разработка поможет автоматизировать процессы и специалисты смогут получать больше данных за меньшие сроки.