Российские ученые научились искать болезни компьютерным зрением

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета работают над технологией компьютерного зрения, которая поможет сделать более точными гистологические анализы и заметить изменения в тканях человека и животных на ранних стадиях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе учреждения.

«Сейчас изучение гистологических и цитологических образцов — скрупулезный процесс, результат которого всегда зависит от квалификации специалистов. Например, онколог может обнаружить именно новообразование, а незначительным токсическим изменениям не придаст значения», — объяснила ведущий научный сотрудник краевого центра охраны труда Пермского Политеха Анна Игнатова.

Разработка ученых поможет автоматизировать процессы, за счет чего специалисты смогут получать больше данных за меньший срок. Обрабатывая изображения, они получат количественный результат по состоянию ткани и отметки на участках с особенностями. Затем специалист сможет более подробно изучить зоны, требующие внимания.

Сейчас ученые изучают структуру тканей лабораторных животных, подвергнутых влиянию токсинов. В перспективе метод позволит узнать, как нано- и микроразмерные частицы загрязнений окружающей среды влияют на человека, чтобы диагностировать ранние изменения при онкологических заболеваниях. Разработка также поможет выяснить, как восстановить прежнее состояние тканей, если это возможно.

Разработку можно будет применять при изучении биопсии пациентов, в токсикологических исследованиях на животных и в судебно-медицинской экспертизе. Ученые уже запатентовали ее. Внедрение технологии предполагает длительную апробацию, и в широкую клиническую практику она сможет войти через 5 лет.