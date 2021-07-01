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Ставропольские ученые создали робота-медбрата для помощи в борьбе с COVID-19

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Кадр: Вести. Ставрополье

В Ставрополе ученые создали робота-медбрата для помощи медикам, борющимся с COVID-19. Об этом сообщает «Вести Ставрополье».

Роботизированного медицинского ассистента называют «РоМА». У него есть веб-камера, датчики и программное управление, благодаря чему его перемещениями можно управлять дистанционно. Пока что это прототип с деревянным каркасом, который вскоре заменят на металлический.

Также робот пока угощает людей конфетами, но скоро начнет подавать медикаменты. По задумке, с помощью системы распознавания образов, робот может считать индивидуальный QR-од пациента и выдать ему назначенные лекарства.

Разработка принадлежит выпускникам Северо-Кавказского федерального университета, это командная дипломная работа студентов 12 специальностей. Они планируют получить статус резидента «Сколково», чтобы получить грант на развитие проекта.

Ранее сообщалось, что томские ученые создали препарат, который поможет определить два вида рака — молочной железы и простаты. Разработка позволит тонко обнаруживать раковые клетки и метастазы. Ученые также рассчитывают, что получится создать адресные препараты, которые будут более щадящими, чем химиотерапия.

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