В Туле сравнят традиции русского и английского чаепития

В тульском филиале Государственного исторического музея откроется выставка «Английский завтрак в России. Русская и английская керамика XVIII — начала XX века», на которой сравнят традиции русского и английского чаепития. Об этом сообщает портал «Вести. Тула».

В частности, на выставке будут представлены экспонаты из собрания Государственного исторического музея: керамические изделия английских и русских мастеров. Гости экспозиции смогут сравнить британские оригиналы и российские интерпретации традиционной посуды для чаепитий.

Речь идет о таких коллекционных предметах как блюдо с рельефным декором «Хризантемы и сливы» (Англия, Стаффордшир, Сток-он-Трент, 1818-1822 годы), тарелка с декором в египетском стиле (Англия, Стаффордшир, Сток-он-Трент, 1800-1810 годы), чаша для сметаны (Англия, Стаффордшир, 1820-1830 годы) и других.

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