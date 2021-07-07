В РПЦ рассказали о значении праздника Ивана Купалы для верующих

Праздник Ивана Купалы православные верующие отмечают 7 июля — это день Рождества Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. В этот день принято молиться о том, что не может сделать сам человек. О значении и истории праздника рассказал председатель Информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков в интервью РИА Новости.

«Рождение Иоанна Предтеча стало первым чудесным событием в новозаветной истории. Еще до рождения Иисуса Христа Бог дарует ребенка весьма пожилым людям Захарию и Елисавете, которые уже не ожидали этой радости но, Бог делает им такой подарок. Это удивительное событие описывается в Евангелии и становится началом всей новозаветной истории», — отметил священнослужитель.

По его словам, в этот день многие верующие молятся Захарию и Елисавете и просят даровать им детей. «Для каждого верующего человека этот праздник радости имеет большое значение», — подчеркнул Волков.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае воссоздадут старинные обряды терских, кубанских и донских казаков. Их запишут на видео с соответствующими рекомендациями, чтобы другие казаки, проводя обряды, смогли сделать это максимально аутентично. Таким образом председатель молодежной казачьей организации Терского казачьего войска «Терцы» Игорь Кочубеев хочет возродить и популяризовать традиции. Всего планируется реконструировать 10 обрядов.