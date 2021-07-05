В Ставропольском крае воссоздадут старинные казачьи обряды

В Ставропольском крае воссоздадут старинные обряды терских, кубанских и донских казаков. Их запишут на видео с соответствующими рекомендациями, чтобы другие казаки, проводя обряды, смогли сделать это максимально аутентично, сообщает ТАСС.

Таким образом председатель молодежной казачьей организации Терского казачьего войска «Терцы» Игорь Кочубеев хочет возродить и популяризовать традиции. Всего планируется реконструировать 10 обрядов.

«Обряды хотим воссоздать так, как это было сто, двести лет назад, снять видео в формате VR360, сопроводив рекомендациями, чтобы казаки тех или иных общин могли эти обряды воссоздать максимально аутентично», — рассказал Кочубеев. Отмечается, что делать это будут в рамках проекта «Мост времени».

По словам одного из инициаторов, многие казачьи традиции привязаны к календарным и церковным праздникам. Например, терцы на Троицу проводили троичный обряд, а на Рождество у казаков было принято колядовать. «Есть обряды бытовые, ситуационные — проводы казака на службу, обряд посажения на коня. К примеру, посажение на коня обычно проводили, когда мальчику исполнялось три-четыре года», — добавил организатор.

Начать работу над проектом собираются в сентябре, а завершить ее — через год.