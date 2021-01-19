В российском городе устроили «элитные» крещенские купания

В одном из клубных домов российского города Екатеринбурга устроили «элитные» крещенские купания — здесь можно было окунуться тем, кто не хотел ехать на водоемы при температуре минус 20 градусов. Обычных граждан, не проживающих в престижном комплексе, пускали только по записи. Об этом пишет URA.RU.

Воду в клубном доме «Тихвин», где в основном живут политики и предприниматели Екатеринбурга, освятил священник из Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря. Температура VIP-купели составила 7-10 градусов.

«На каждого человека [выделяется] буквально десять минут. Вы раздеваетесь, окунаетесь, просушиваете себя полотенцем, одеваетесь и выходите. На рецепции может быть термос с горячим чаем», — рассказали агентству в «Тихвине».

Отмечается, что данная услуга действует в клубном доме уже несколько лет: «К нам просто приезжает батюшка и освящает воду», — объяснили журналистам. Поучаствовать в обряде могут и обычные граждане, но только по предварительной записи.

Тем временем в РПЦ порекомендовали не окунаться в прорубь на праздник. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион посоветовал воздержаться от купаний «в нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих организм ослаблен после перенесенной болезни».

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