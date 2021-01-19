Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь, приняв участие в крещенских купаниях. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости во вторник, 19 января.

«Вы знаете, что традиционно он это делает, это его традиция. Традициям он не изменяет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналиста.

16 января сообщалось, что глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион порекомендовал россиянам на фоне эпидемии коронавируса отказаться от крещенских купаний.

По результатам опроса, проведенного накануне праздника сервисом по поиску работы SuperJob, выяснилось, что большинство россиян (74 процента) не планируют принимать участие в крещенских купаниях в нынешнем году. При этом почти две трети граждан никогда не пробовали и не собираются этого делать. О желании погрузиться в воду на Крещение заявили 13 процентов опрошенных, из них два процента собирались сделать это впервые.