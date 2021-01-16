В РПЦ порекомендовали россиянам отказаться от крещенских купаний

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион порекомендовал россиянам на фоне эпидемии коронавируса отказаться от крещенских купаний. Об этом он сказал в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24», передает «Интерфакс».

«В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь», — высказался священнослужитель.

В Русской православной церкви (РПЦ) добавили, что купания на Крещение не являются церковным ритуалом или предписанием, а совершаются только по собственной инициативе. Иларион подчеркнул, что лично для себя решил в этом году в прорубь не погружаться.

«Я думаю, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом», — добавил митрополит. Обсуждая празднование, он рассказал, что в храмах будет раздача крещенской воды. Он выразил надежду, что верующие будут находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее Роспотребнадзор дал советы желающим окунуться в прорубь россиянам. Так, по словам специалистов, для снижения стресса помогут плотный ужин, а также отказ от алкоголя и кофе.