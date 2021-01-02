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РПЦ призвала пожилых людей не посещать храмы на Рождество

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Митрополит Иларион
Митрополит Иларион
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Русская православная церковь (РПЦ) призвала пожилых людей отказаться от посещения храмов на Рождество в связи с риском заражения коронавирусной инфекцией. Об этом глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил в эфире «Россия 24», передает РБК.

«Мы тоже нашим пожилым прихожанам, в том числе живущим в Москве и ряде регионов России, не рекомендуем по возможности посещать храмы, а рекомендуем следить за богослужениями через прямые трансляции», — сказал он.

При этом Иларион заверил, что для пожилых людей существует возможность причаститься в домашних условиях.

В декабре патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих сдать плазму крови с антителами к коронавирусу. Он также благословил настоятелей столичных храмов 13 и 19 декабря, по окончании Божественной литургии, рассказать россиянам о возможности сдать плазму.

С начала пандемии коронавируса в России выявили 3 212 637 случаев заражения. За весь период вылечились 2 599 035 человек, еще 58 002 пациента скончались.

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