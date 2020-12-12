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Патриарх Кирилл призвал верующих сдать плазму крови с антителами к коронавирусу

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Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих сдать плазму крови с антителами к коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предстоятеля РПЦ.

Священнослужитель обратился к клирикам и прихожанам, переболевшим вирусом, с призывом стать донорами. Он также благословил настоятелей столичных храмов 13 и 19 декабря, по окончании Божественной литургии, рассказать россиянам о возможности сдать плазму. «Помочь им в этом — наш долг христианской любви», — заявил патриарх.

Помимо этого, он разрешил разместить на приходских информационных стендах и сайтах храмов данные, необходимые для участия в кампании по сдаче плазмы.

Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что пандемия коронавируса, возможно, является последним предупреждением бога для человечества, которое сбилось с пути. Он выразил мнение, что подобные события не могут происходить вне божьего промысла, отметив, что это «очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас».

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