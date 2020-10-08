Стало известно о самочувствии ушедшего на карантин патриарха Кирилла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, ушедший на карантин из-за контакта с заразившимся коронавирусом, здоров и чувствует себя хорошо. О самочувствии священнослужителя рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

«Предстоятель Русской Церкви находится в добром здравии, чувствует себя хорошо, продолжает работать в дистанционном режиме», — написал он.

Ранее глава РПЦ сообщил, что самоизолировался после контакта с зараженным коронавирусом. В связи с этим он отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру.

16 сентября сообщалось, что после коронавируса выздоровел 91-летний почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет.

Патриарху Кириллу 73 года. Люди его возраста находятся в особой группе риска, наиболее подверженной заражению коронавирусом.