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Раскрыта доля участвующих в крещенских купаниях россиян

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Большинство россиян (74 процента) не планируют принимать участие в крещенских купаниях в нынешнему году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, раскрыл RT.

При этом почти две трети граждан никогда не пробовали и не собираются окунаться в прорубь на христианский праздник. О желании погрузиться в воду на Крещение заявили 13 процентов опрошенных, из них два процента сделают это впервые.

Отмечается, что среди желающих искупаться на Крещение больше мужчин. Так, их доля достигает 17 процентов — против 10 процентов женщин. Также больше любителей окунания в прорубь среди молодежи. Принять участие в крещенских купаниях собираются 17 процентов респондентов до 24 лет и 11 процентов — старше 45 лет.

Ранее глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион порекомендовал россиянам на фоне эпидемии коронавируса отказаться от крещенских купаний. В Русской православной церкви добавили, что купания на Крещение не являются церковным ритуалом или предписанием, а совершаются только по собственной инициативе.

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