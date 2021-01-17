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Вирусологи рассказали о риске заразиться COVID-19 во время крещенских купаний

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Фото: РИА Новости

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал РБК о риске заразиться коронавирусом в проруби во время крещенских купаний.

По его словам, вероятность заразиться COVID-19 минимальна, однако это не относится к помещениям для подготовки к крещенским купаниям. «Помещение замкнутое, вентиляция там будет минимальная, скученность населения вполне вероятна», — подчеркнул он.

Вирусолог отметил, что в воде встречается возбудитель коронавируса, но в незначительном количестве, поэтому вероятность, что заражение произойдет через воду, крайне низкая.

Кроме того, вирус неплохо переносит близкую к нулю температуру. Температура в купели будет примерно плюс четыре градуса, что комфортно для COVID-19. «Но его количество незначительно для заражения», — сказал Вознесенский.

Как подчеркнула директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, если возле купели будет находиться много людей, которые не будут соблюдать дистанцию, цепочка передачи вируса может быть активирована.

Она отметила, что в период, когда люди купаются, резкое стрессовое воздействие на иммунитет может увеличить риск заражения. «В этом году к этому надо относиться более аккуратно, чем в предыдущие годы. Нельзя переохлаждаться, если есть хронические заболевания», — заключила она.

Ранее глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион порекомендовал россиянам на фоне эпидемии коронавируса отказаться от крещенских купаний. В Русской православной церкви добавили, что купания на Крещение не являются церковным ритуалом или предписанием, а совершаются только по собственной инициативе.

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