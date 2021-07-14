В Твери откроется выставка национального костюма «Мастерство без границ»

В Твери откроется выставка национального костюма «Мастерство без границ». Об этом сообщает информационное агентство «ТИА».

Фотоэкспозиция начнет свою работу 15 июля в 15:00. Она будет представлена в Музейно-выставочном центре имени Чайкиной Тверского областного дома народного творчества.

Посетители выставки смогут ознакомиться с национальным костюмом и декоративным искусством разных народов. Они увидят традиционные и сценические костюмы, головные уборы, различные аксессуары и предметы быта, отражающие особенности национального характера их владельцев.

Экспозиция на улице Салтыкова-Щедрина будет работать до 28 августа. При ее посещении будет необходимо соблюдение требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

В июне в Дагестане в рамках Межрегионального фестиваля народного творчества «Обряды и традиции России» реконструировали свадебные обряды народов СКФО. На мероприятии прошла выставка национального костюма «Традиции и современность» с участием мастеров из Осетии, Ставрополья, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Дагестана.