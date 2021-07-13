В Омской области нашли кухонную утварь XVIII века

Во время раскопок в Омской области археологи нашли кухонную утварь XVIII века

Археологи нашли в Омской области кухонную утварь XVIII века. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

В рамках национального проекта «Культура» происходит реконструкция крупнейшего досугового центра «Север», расположенного в Таре. Там работают как строители, которые занимаются резервуарам для локальной противопожарной системы, так и специалисты-археологи, которые ведут раскопки.

«Проводится раскоп под руководством заведующего сектором археологии Омского филиала Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Сергея Татаурова. Также в работах принимают участие студенты Омского госуниверситета имени Достоевского и Томского государственного университета», — рассказали в региональном министерстве культуры.

Археологам удалось добыть различную кухонную и хозяйственную утварь, части кожаной обуви, фрагмент орнаментированной костяной пластины. Татуров заявил, что все предметы будут отправлены в Государственный исторический музей Москвы, а после получения заключения их вернут обратно и передадут местному музею.