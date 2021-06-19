Ученые нашли в болоте ботинок возрастом две тысячи лет

Археологи нашли в австрийском болоте кожаный ботинок возрастом две тысячи лет. По предположениям ученых, обувь соскользнула с ноги человека, который тот наступил в вязкую грязь. Об этом пишет Daily Mail.

Ботинок обнаружили рядом с деревянной дорогой, возраст которой также оценивается в две тысячи лет. Дорога представляет собой набор уложенных в ряд досок, по которым люди могли безопасно пройти или проехать через болото. Кроме того, рядом с дорогой обнаружили ось повозки, которая, по данным специалистов, сломалась, когда хозяин ехал на ней по ухабам.

Отмечается, что, благодаря кислотной среде болота, предметы смогли хорошо в нем сохраниться. Башмак, который был потерян и найден снова через 2000 лет, самый старый башмак из Нижней Саксонии на сегодняшний день, является чрезвычайно личным свидетельством прошлого, — отметил министр науки и культуры Нижней Саксонии Бьерн Тюмлер.

Ранее археологи обнаружили самое древнее из известных человеческих захоронений в Африке. Там нашли останки ребенка, исследовав которые, ученые пришли к выводу, что он умер около 78 тысяч лет назад во времена среднего каменного века.