Найдены уникальные подводные артефакты древних индейцев

Американские подводные археологи нашли на дне озера Гурон уникальные каменные артефакты возрастом девять тысяч лет. Орудия труда были изготовлены из обсидиана, добытого в карьере в Центральном Орегоне, удаленном от места находки приблизительно на четыре тысячи километров. Это не соответствует установленной картине распространения обсидиановых артефактов в доколумбовой Америке. Об исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, кратко рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи изучили затопленные 8-10 тысяч лет назад участки рельефа, которые ранее были заселены растениями, животными и людьми, а сейчас находятся на дне озера Гурон, одного из Великих озер США и Канады. Для археологов этот палеоландшафт представляет собой нетронутую «запись» окружающей среды позднего плейстоцена и раннего голоцена, в том числе древних человеческих стоянок. На глубине 32 метров, между двумя охотничьими постройками, археологи обнаружили два обсидиановых отщепа.
Среди первобытных людей обсидиан считался ценным сырьем из-за его способности раскалываться на фрагменты с режущими краями и эстетических качеств, подходящих для создания украшений. Вулканический минерал широко использовался и продавался на протяжении большей части истории человечества, а уникальные химические сигнатуры камней из различных месторождений позволяют археологам проследить за развитием в древности торговых отношений и социальных связей в таких регионах, как Арктика, Восточное Средиземноморье, Юго-Восточная Азия и Мексика.
В США и Канаде источниками обсидиана являются карьеры на северо-западе США — в Скалистых горах и к востоку от них (вплоть до штата Южная Дакота) и на юго-западе — в штатах Аризона и Нью-Мексико. Интересно, что археологические находки обсидиановых артефактов к востоку от Скалистых гор следуют четкой хронологической схеме. Они систематически использовались древними индейцами как экзотический товар в середине Вудлендского периода (от 1000 года до нашей эры до 1000 года нашей эры), но более ранние находки были спорадическими и представлены лишь небольшим количеством обсидиановых отщепов. Обычно они происходили из восточных источников в Вайоминге и Нью-Мексико.
С учетом этой закономерности открытие двух обсидиановых отщепов возрастом десять тысяч лет на дне озера Гурон является беспрецедентным. Их источником является карьер не к востоку от Скалистых гор, а на западе, в штате Орегон, на расстоянии около четырех тысяч километров, что делает находку древнейшим свидетельством присутствия западного обсидиана в континентальной части США.
По мнению ученых, оба образца прибыли из Орегона в район Великих озер через цепочку рук, а не через прямой доступ к источнику обсидиана. Это значит, что уже в то время на территории США присутствовала развитая сеть социальных контактов, протянувшаяся с запада на восток через плодородные ландшафты, освобожденные ото льда плейстоценового оледенения. Впрочем, нельзя точно сказать, попал ли обсидиан на север случайно или это было регулярным явлением.