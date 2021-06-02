Раскрыты последствия древней катастрофы для человечества

Катастрофическое падение уровня озона в атмосфере Земли из-за суперизвержения Тобы, вероятно, способствовало резкому сокращению человеческой популяции около 60-100 тысяч лет назад. В результате возник так называемый эффект бутылочного горлышка, выражающийся в сокращении генофонда человечества. К такому выводу пришла международная группа ученых, которая опубликовала статью в журнале Nature Communications Earth & Environment. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.
Ученые воспользовались климатической моделью ModelE, разработанной Институтом космических исследований НАСА имени Годдарда, чтобы рассчитать уровень ультрафиолетового излучения после древнего извержения супервулкана Тоба в Индонезии. Хотя ранее считалось, что именно вулкан стал причиной сокращения генофонда людей, конкретных доказательств разрушительного воздействия на человечество до сих пор представлено не было. В то же время крупные извержения выпускают в атмосферу огромное количество диоксида серы, ограничивающего образование озона.
Моделирование раскрыло, что вулканический шлейф от Тобы мог уменьшить уровень озона в глобальном масштабе на 50 процентов. Даже если предположить, что извержение было не столь сильным, воздействие на озон все равно оказалось бы значительным. Увеличение интенсивности ультрафиолетового излучения из-за озоновых дыр могло существенно повлиять на выживаемость людей.
По словам исследователей, эффекты от усиления УФ-излучения могут быть похожи на последствия ядерной войны. Например, урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность морской среды в этом случае упадут из-за стерилизующего воздействия излучения. Выход на улицу без средств защиты приведет к повреждению глаз и солнечным ожогам менее чем за 15 минут. Долговременное воздействие способствует повреждениям ДНК и раку кожи.