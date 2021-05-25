Предсказано катастрофическое извержение крупнейшего вулкана на Земле

Ученые Университета Майами определили, что под щитовым вулканом Мауна-Лоа на Гавайях происходит накопление магмы, что может вызвать землетрясение и катастрофическое извержение. Свои выводы исследователи представили в статье, опубликованной в журнале Nature. Кратко об опасениях вулканологов рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

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Специалисты проанализировали движение поверхности, измеренное спутниковыми геодезическими радарами и GPS-станциями. В течение 2014-2020 годов около 0,11 кубического километра магмы проникло в дайкообразное тело, расположенное к югу от кальдеры на глубине 2,5-3 километра. Дайкообразными телами называют крупные образования, возникшие при застывании магмы в трещинах земной коры. В 2015 году скопление магмы начало расширяться к югу, где давление пород меньше, однако в 2017 году центр деформации вернулся в прежнее положение. По словам ученых, таких изменений магматического тела под Мауна-Лоа раньше не наблюдалось.

Исследователи также зафиксировали смещение поверхности под восточным флангом вулкана вдоль горизонтального разлома, а под западным флангом никакого движения выявлено не было. Это указывает на вероятность землетрясения с эпицентром под западным флангом и последующего извержения вулкана, если приток магмы не прекратится. Ученые предсказывают, что в этом случае землетрясение создаст дополнительное давление, способствующее разрушению пород над магмой.

Мауна-Лоа является крупнейшим вулканом на Земле. Во время его извержений изливаются очень быстрые потоки лавы, которые дают очень мало времени для эвакуации людей. Извержению 1950 года, когда лава достигла побережья всего за три часа, предшествовало землетрясение магнитудой 6,3 за три дня до этого, а извержению 1984 года — землетрясение магнитудой 6,6 за пять месяцев до этого.