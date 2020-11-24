Обнаружены новые жертвы катастрофического извержения вулкана

Археологи обнаружили останки богатого жителя Помпей и его раба, которые погибли во время катастрофического извержения Везувия в 79 году нашей эры. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

Новые фрагменты костей и черепов были найдены при раскопках руин виллы с панорамным видом на Средиземное море, расположенной на окраине римского города. По словам исследователей, жертвы извержения поначалу выжили, когда Везувий начал изрыгать пепел, однако погибли во время мощного взрыва, произошедшего на следующее утро. Люди оказались погребены под толстым слоем пепла на глубине двух метров.

Ученые залили жидкий раствор мела в трещины и пустоты, оставленные разложившимися телами в пепле и пемзе. Это позволяет запечатлеть форму и положения тел людей в момент их гибели.

Анализ костей черепа и зубов показал, что одному из погибших было 18-25 лет. Его позвоночные диски были деформированы, что объясняется тяжелым ручным трудом. Другой был мужчиной крепкого телосложения 30-40 лет. Останки жертв нашли в комнате, расположенной сбоку от подземного коридора, называемого криптопортиком. Погибшие, вероятно, считали, что под виллой они были в безопасности, однако раскаленные газы и пепел пирокластического потока, возникшего утром 25 октября 79 года нашей эры проникли в криптопортик через окна, убив всех, кто там находился.