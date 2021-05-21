Названа самая лучшая техника запоминания

Ученые Университета Монаша доказали, что древние люди Австралии использовали технику запоминания сложной информации, которая может работать лучше, чем популярный сегодня метод «дворца памяти». Их подход позволяет выучить даже научные факты, например, последовательности биохимических реакций, что особенно полезно для студентов, обучающихся биомедицинским специальностям. Статья с описанием эксперимента опубликована в журнале PLOS ONE.

Австралийские аборигены для запоминания новой информации используют оригинальный подход, заключающийся в сочинении рассказа, который описывает флору, фауну и географические особенности местности. Тем самым информация, необходимая для выживания, становится частью устной традиции. Повествование, которое аборигены часто повторяют при обучении, позволяет им точно и быстро вспоминать большое количество фактов. Похожий метод исследователи испытали с участием 76 студентов-медиков, которые должны были запомнить список из 20 англоязычных названий бабочек (например, hairstreak, patch, admiral, copper и т.д.).

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Классическим методом тренировки памяти является «дворец памяти», когда человек создает ассоциации между информацией, которую необходимо запомнить, с определенными местами внутри воображаемого дома или дворца. «Дворец памяти» сам по себе является частным случаем метода локусов (англ. method of loci), когда желаемая информация прикрепляется к ментальному ландшафту, а пространственная память помогает вспомнить детали. В ходе эксперимента ученые сравнили эффективность подхода австралийских аборигенов с методом «дворца памяти» с помощью двух групп испытуемых. Третья группа студентов пыталась запомнить названия, не используя никаких приемов.

Для построения повествования с использованием названий бабочек испытуемые вместе с инструктором (из числа коренных жителей) посетили сад камней, стилизованный под гигантский след человеческой подошвы. Участники сочиняли историю, связывая каждое название бабочки с элементами сада, например, камнем, растением или бетонной плитой. На это уходило 30 минут, после чего начинался 15-минутный тест. Перед финальным тестом участникам давался 20-минутный отдых.

Подход австралийских аборигенов стал самым эффективным в точном воспроизведении всего списка слов за короткий период времени (в три раза лучше «дворца памяти»). Он оказался полезным и для запоминания цикла трикарбоновых кислот, то есть подходит и тем, кто изучает биомедицинские науки, где необходимо знать точную последовательности биохимических реакций. В то же время во всех группах наблюдалось постепенное забывание информации в течение шести недель, что указывает на необходимость повторений для долгосрочного запоминания.