Ученые предупредили о пагубном влиянии любого количества алкоголя на мозг

Исследователи из Оксфордского университета заявили, что «безопасной дозы алкоголя», которая не влияла бы на мозг, не существует. Употребление любого количества спиртных напитков вредит центральному отделу нервной системы человека, передает The Guardian.

Ученые давно спорят о влиянии умеренного количества алкоголя на организм человека, однако все сделанные выводы являются неоднозначными, отмечает издание. Предыдущие исследования показали, что один стакан красного вина в день может предотвратить такие заболевания, как диабет второго типа, остеопороз, болезнь Альцгеймера и болезни сердца.

Умеренное потребление алкоголя часто считается безвредным для здоровья мозга, но эта точка зрения с большой вероятностью является ошибочной, считают британские ученые.

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«Не существует порога, при котором употребление алкоголя не имело бы последствий — любой алкоголь в любых количествах вреден», — заявила автор исследования Аня Топивала из Оксфордского университета, добавив, что алкоголь поражает весь мозг, а не только отдельные его части, как считалось ранее.

В проведенном исследовании приняли участие 25 378 жителей Великобритании. Ученые проанализировали данные о каждом из них, обратив внимание на возраст, пол, образование, потребление спиртного, размер мозга и состояние здоровья по данным МРТ, образ жизни, а также вредные привычки вроде курения.

Команда ученых выявила, что низкая плотность серого вещества в мозгу связана с потреблением алкоголя. Также из-за спиртного объем серого вещества у пьющих участников исследования был существенно меньше. Фактически, подчеркивают ученые, «чем больше вы пьете, тем хуже работает ваш мозг».

Особенно к снижению объемов серого вещества были предрасположены люди, страдающие гипертонией и имеющие высокий индекс массы тела, отметили специалисты. По их словам, такое влияние на центральный отдел нервной системы человека не оказывает даже курение.

Хотя алкоголь негативно воздействует на мозг, другие исследования показали, что его умеренное количество благотворно влияет на другие органы человеческого тела, хотя отказ от употребления спиртного признано ключевым способом избежать серьезных проблем со здоровьем, подчеркнула Топивала.

Серое вещество в основном сосредоточено в больших полушарий, коре мозжечка и глубинных структурах головного мозга. Оно представляет собой скопление нервных клеток, отвечающих за большинство функций высшей нервной деятельности человека. В частности, оно выполняет следующие нейрофизические функции: восприятие, речь, мышление, память, зрение, эмоции и внимание.