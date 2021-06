Определена дата революции в развитии человечества

Фото: Weizmann Institute of Science

Международная группа ученых из Израиля, Германии, Франции и Португалии определила точную дату революционного скачка в развитии человеческой цивилизации несколько десятков тысяч лет назад, когда Homo sapiens расселялись из Африки по Евразии. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Революцией верхнего палеолита (или позднего каменного века) называется скачок в культурном развитии человечества около 50 тысяч лет назад. Считается, что люди современного типа Homo sapiens возникли около 270 тысяч лет назад, однако тогда это не привело к заметным изменениям образа жизни по сравнению с архаичными видами людей (например, неандертальцев), и они продолжали использовать грубые орудия труда. Однако в позднем палеолите внезапно возникает множество различных человеческих культур, характеризующихся использованием различных артефактов: орудий труда из камней и костей, украшений, предметов искусства, красок, средств для ловли рыбы и охоты, оружия.

Материалы по теме Вон отсюда! Опровергнута главная теория происхождения человека Тайна из грязи Ученые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири

Ученые связывают культурный скачок с распространением людей современного типа по Евразии, что также привело к вытеснению неандертальцев. В Евразию Homo sapiens пришли несколькими маршрутами: через Левант в Европу и южными путями в Азию, Австралию и Океанию. Стоянка Бокер-Тахтит в пустыне Негев (Израиль) считается учеными ключевым местом Леванта для документирования перехода от среднего палеолита к верхнему и развития новых культурных технологий.

В 1980 году археологи, основываясь на одной единственной радиоуглеродной датировке, определили, что переход к исходному этапу верхнего палеолита (Initial Upper Paleolithic, IUP) начался 47 тысяч лет назад. Поздние исследования показали другую дату — 34 тысячи лет назад. Возникает противоречие: из-за неопределенности радиоуглеродного метода данные якобы показывают, что революция длилась около десяти тысяч лет, однако артефакты, найденные на севере Израиля, Ливана и Турции, демонстрируют, что переход должен был произойти намного быстрее.

В новой работе ученые прибегли к передовым методам датирования образцов Бокер-Тахтит, включая радиоуглеродное датирование кусочков угля с высоким разрешением и оптически стимулируемое люминесцентное датирование (или ОСЛ-датирование) зерен кварца. Последний метод основан на определении времени, когда образец последний раз находился на свету. В отсутствие света в минерале возникают дефекты из-за фоновой радиации, в которых накапливается энергия. При облучении светом энергия сбрасывается через люминесценцию, и по ее интенсивности можно определить время, в течение которого образец находился в темноте.

Результаты показали, что ранняя фаза перехода к верхнему палеолиту датируется периодом от 50 до 49 тысяч лет назад, а поздняя фаза датируется 47,3-44,3 тысячи лет назад. Таким образом, IUP начался в Леванте на заключительных этапах среднего палеолита около 50 000 лет назад. Поздняя фаза перехода хронологические перекрывается с расцветом ахмарской культуры в Ливане и Турции (47-44 тысячи лет назад), однако Бокер-Тахтит служит самым ранним проявлением IUP. Кроме того, оно перекрывается с культурой неандертальцев, и оба родственных вида, скорее всего, сосуществовали в Негеве, что приводило к генетическому скрещиванию.