Найдены древнейшие следы пещерного человека

Археологи и геологи подтвердили, что следы предков людей в пещере Вандерверк в Южной Африке, включая орудия труда и признаки использования огня, являются древнейшими среди тех, что обнаружены в пещерных поселениях. Статья исследователей опубликована в журнале Quaternary Science Reviews.

Команда проанализировала осадочный слой толщиной 2,5 метра, содержащий каменные орудия труда, останки животных и остатки кострищ, используя два метода датирования захоронений. Один из них был основан на палеомагнетизме, когда на намагниченность частиц глины в осадочном слое влияет направление магнитного поля Земли. Второй метод заключался в измерении соотношения изотопов в кварцевых частицах, указывающих на время, когда песок попал в пещеру.

Ученые успешно установили приблизительную дату перехода от инструментов олдувайской культуры (в основном, острых хлопьев и рубил) к ранним ручным топорам. Это произошло более одного миллиона лет назад.

Олдувайская культура возникла 2,6 миллиона лет назад и исчезла миллион лет назад. Датирование показало, что возраст каменных инструментов, найденных в Вандерверке, достигает 1,8 миллиона лет, что на настоящий момент бьет рекорд среди пещерных артефактов, принадлежащих данной культуре. Следы намеренного разведения костров (сгоревшие кости, пепел, обожженные камни) датируются одним миллионом лет. Другие известные археологические образцы, указывающие на раннее применение огня, до сих пор обнаруживались лишь под открытым небом.