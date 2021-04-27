Наука и техника
 
Последние новости
Минпросвещения нашло возмутивший Путина учебник истории
«Весьма серьезного» двойника Зюганова заметили среди российских наемников в ЦАР
Россиянам посоветовали не медлить с покупкой жилья в Крыму
Назван срок появления коллективного иммунитета к COVID-19 у россиян
Три российских региона отказались закупать лекарства от COVID-19
Под Петербургом найдена сумка с частями тела пропавшей женщины
В Кремле рассказали о борьбе с ростом цен
Российский подросток устроил ГТА-заезд с полицейским на капоте и попал на видео
Голикова предупредила об угрозе нового всплеска заболеваемости COVID-19 в России
В Германии предсказали судьбу Октоберфеста
Новости партнеров
Прослушать новость

Найдены древнейшие следы пещерного человека

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Michael Chazan / Hebrew University of Jerusalem

Археологи и геологи подтвердили, что следы предков людей в пещере Вандерверк в Южной Африке, включая орудия труда и признаки использования огня, являются древнейшими среди тех, что обнаружены в пещерных поселениях. Статья исследователей опубликована в журнале Quaternary Science Reviews.

Команда проанализировала осадочный слой толщиной 2,5 метра, содержащий каменные орудия труда, останки животных и остатки кострищ, используя два метода датирования захоронений. Один из них был основан на палеомагнетизме, когда на намагниченность частиц глины в осадочном слое влияет направление магнитного поля Земли. Второй метод заключался в измерении соотношения изотопов в кварцевых частицах, указывающих на время, когда песок попал в пещеру.

Ученые успешно установили приблизительную дату перехода от инструментов олдувайской культуры (в основном, острых хлопьев и рубил) к ранним ручным топорам. Это произошло более одного миллиона лет назад.

Олдувайская культура возникла 2,6 миллиона лет назад и исчезла миллион лет назад. Датирование показало, что возраст каменных инструментов, найденных в Вандерверке, достигает 1,8 миллиона лет, что на настоящий момент бьет рекорд среди пещерных артефактов, принадлежащих данной культуре. Следы намеренного разведения костров (сгоревшие кости, пепел, обожженные камни) датируются одним миллионом лет. Другие известные археологические образцы, указывающие на раннее применение огня, до сих пор обнаруживались лишь под открытым небом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Германии обнаружили крупный клад с оружием
Загадочные пещерные рисунки оказались плодом галлюцинаций
Magnetostratigraphy and cosmogenic dating of Wonderwerk Cave: New constraints for the chronology of the South African Earlier Stone Age
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0326 февраля
Филипп Москвитин «Арест патриарха Тихона»

«У чекистов насчет патриарха были другие планы»

Сто лет назад церковь пыталась спасти Россию от голода. За это советская власть ее разгромила
16:3822 апреля

Обнаружена самая близкая к Земле черная дыра

14:4622 апреля

В Британии обеспокоились «дутыми» российскими войсками под Москвой

13:1722 апреля

Назван сильнейший боевой надводный корабль мира

Наука и техника00:01 7 февраля
Виктор Мазуровский «Московский пожар. Наполеон покидает Кремль»

«У них сгорел Вашингтон, у нас — Москва»

Как война 1812 года изменила Россию и русскую нацию
12:1022 апреля

Россия начала масштабные военные учения в Крыму

11:2922 апреля

В России назвали «козырь» на случай войны

10:5022 апреля

Использование реактивного ранца при захвате судна показали на видео

Наука и техника00:0324 января

Неизбежная смерть

Лысый убийца вернулся, чтобы завершить дело: обзор Hitman 3
10:1322 апреля

Боевая техника ВМС США вблизи Ирана попала на видео

09:2122 апреля

Российские корабли провели артиллерийские стрельбы в Японском море

09:0522 апреля

Создана загадочная материя нейтронной звезды

Россия
Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными
Как россияне будут отдыхать и когда выходить на работу?
«Миша, ты ни черта не понимаешь»
30 лет назад Горбачев в последний раз попытался спасти СССР. Но Союз все равно рухнул
«Адреналин — он держит тебя тут»
Самые страшные трагедии в истории СССР и России глазами врачей скорой помощи
Все материалы
Мир
Япония пообещала бороться за Курилы
Джо Байден«Наступает время испытаний»
Трамп уступил России в битве за Ближний Восток. Как Байден намерен исправить его ошибки?
Отношения России и Польши назвали худшими со времен Второй мировой войны
Людской товар
В арабских странах веками процветало рабство. Почему его не искоренили до сих пор?
Президент Эквадора обратился с просьбой к Путину
Белые страдания
Модные бренды публично осуждают рабство. Почему они до сих пор используют труд невольников в Китае?
Разработчики «Спутника V» назвали причины отказа Бразилии от импорта вакцины
Все материалы
Бывший СССР
Накрывает войной
Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
Все материалы
Экономика
Россияне резко увеличили траты на один товар
На вес золота
Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование
Сбер изменил имя goods.ru в своей экосистеме на «СберМегаМаркет»
Советский подход
Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?
В России назвали отрасли с наибольшим ростом зарплат
Вирусный тотализатор
Кто проиграл и кто выиграл от пандемии COVID-19
Россия начала отказываться от доллара
Все материалы
Силовые структуры
Александра Паля доставили в полицию после заявления хоккеиста об избиении
«Это убийство похоже на ритуальное»
Почему дело о загадочной смерти красноярских школьников не могут раскрыть уже 16 лет
Стали известны подробности смерти найденной в канаве 14-летней девочки
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
В московском озере нашли привязанное к сточной решетке тело 14-летней девочки
«Мы живем в условиях холодной войны»
Генерал ФСБ — о том, к чему приведет противостояние спецслужб России и Запада
Двое россиян погибли при взрыве гранаты в квартире
Все материалы
Наука и техника
Россия начала масштабные военные учения в Крыму
«Это только усугубит неравенство»
 
В России назвали «козырь» на случай войны
Использование реактивного ранца при захвате судна показали на видео
Первый в мире человек в космосе Юрий ГагаринБремя первых
60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
Боевая техника ВМС США вблизи Ирана попала на видео
Танцор диско
Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
Все материалы
Спорт
Звезда НБА назвал заинтересованных в исчезновении афроамериканцев
Чемпионка UFC зачитала письмо ветерана ВОВ
«Он был Аленом Делоном нашего футбола»
Почему главный секс-символ советского спорта умер в нищете и одиночестве
Суперлигу посчитали попыткой уничтожить АПЛ
Ненависть без страха
Суперпринципиальный матч МЮ с «Лидсом» и лондонское дерби — главные интриги тура АПЛ
«Барселона» попробует удержать Месси урезанной зарплатой
Лучшие футбольные клубы Европы создали Суперлигу
Что известно о новом турнире для лучших команд мира и почему против него выступает УЕФА?
Все материалы
Культура
Умер любимый режиссер Квентина Тарантино
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
Актер из сериала «Глухарь» найден мертвым в Москве
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Внучка Людмилы Гурченко заявила о пропаже драгоценностей артистки
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Умер писавший песни Селин Дион и Бонни Тайлер композитор Джим Стайнман
Все материалы
Интернет и СМИ
Мясников перечислил неочевидные факторы развития инфаркта
«Я буду сверху»
Порнозвезды штурмуют политику. Как они намерены менять мир и что предлагают избирателям?
Rambler&Co запустил новое приложение MediaUp
Владислав Иванов (Лелуш)«Он истощен. Это больше не смешно»
Россиянин случайно стал звездой в Китае и оказался в плену у продюсеров. Как его пытаются спасти?
Сайты РЖД и Кремля «упали» после новости о майских выходных
«Эти бредовые идеи не могут помочь»
Как журналисты годами убеждали мир, что ВИЧ не существует, а потом сами умерли от СПИДа
Минюст внес «Медузу» в список иностранных агентов
Все материалы
Ценности
Популярная актриса стала героиней мемов после премии «Оскар» из-за платья
Королева ботокса
Как экс-президент Аргентины обманывала национальный банк ради роскошных домов и нарядов
Верка Сердючка увидела в нарядах Гарри Стайлза пародию на свои образы
Алекс Концов«Они были там одну минуту, но эта минута стала судьбоносной»
Задержанный за голую съемку на балконе россиянин — о тюрьме в Дубае и судьбе моделей
Новая прическа Брэда Питта на премии «Оскар» стала объектом шуток в сети
Популярная актриса появилась на премии «Оскар» в украшении за миллионы долларов
Ким Ли«Вы просто влюбляетесь, и цена не имеет значения»
Как живут наследники самых богатых людей Азии
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Мужчина столкнулся лицом к лицу с китами-убийцами и снял их на видео
Юноша погиб при попытке спасти тонущую в реке незнакомку
Скромный подарок от брата обогатил именинницу на 37 миллионов рублей
«Машина, способная принести счастье человечеству»
Как гильотина стала символом гуманизма, равенства и просвещения
Невесту затравили за строгий список правил для приглашенных на свадьбу гостей
«С итальянцами получаются исключительно дружеские знакомства»
История россиянки, которая переехала из Краснодара в Милан
Все материалы
Представлен первый электромобиль из Ливана
Audi e-tron: Анти-Тесла
Колонка про Audi e-tron в средней полосе: электромобиль для консерваторов
Volkswagen анонсировал дебют первого «горячего» электрокара
Горные лыжи в компании автогонщика и Mazda CX-30
Секреты успеха в горах и на треке от Бориса Шульмейстера
Maserati вывела на тесты конкурента Porsche Macan
Модели Skoda, о которых вы не знали
Новозеландский внедорожник, стальные колеса Вермахта, боевая «черепаха» и другие машины
Появилась фотография салона Geely Atlas Pro для России
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы