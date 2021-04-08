Загадочные пещерные рисунки оказались плодом галлюцинаций

Ученые Тель-Авивского университета утверждают, что древние люди, которые создавали пещерные рисунки, входили в измененное состояние сознания и галлюцинировали из-за недостатка кислорода глубоко под землей. Об этом сообщает издание The Independent.

Исследование объясняет, почему археологи часто находят загадочную наскальную живопись глубоко в пещерных системах Европы, куда не проникает дневной свет. По мнению специалистов, древние художники сознательно искали самые удаленные места (иногда более чем на километр от входа), где горение факелов снижало концентрацию кислорода в воздухе и вызывало гипоксию. Это также провоцировало галлюцинации и эйфорические переживания, сопровождающиеся иллюзией выхода из тела.

Сами люди связывали свое состояние со сверхъестественными силами, духами или божествами, поэтому пещеры и созданные ими рисунки считались священными.

Ранее сообщалось, что ученые Университета Центрального Ланкашира в Великобритании выяснили, что древние люди выражали через наскальные рисунки свой галлюциногенный опыт. На это указывали обнаруженные изображения растения дурмана Datura wrightii, которое исторически использовалось во время церемониальных обрядов как галлюциноген.