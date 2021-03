Опровергнуты общепринятые представления о древних людях

Окаменелости неандертальцев из пещеры в Бельгии, которые, как считается, принадлежат последним представителям вымершего вида людей, на тысячи лет старше, чем считалось ранее. Об опровержении общепринятых представлений о древних людях сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В предыдущем исследовании результаты радиоуглеродного датирования останков в пещере Грот де Спи показали, что их возраст достигает примерно 24 тысяч лет. Новое датирование, которое исключает влияние загрязнения образцов, показывает, что кости принадлежат неандертальцам, жившим 40-44 тысячи лет назад.

Все живые существа поглощают углерод из атмосферы и пищи, включая радиоактивный изотоп углерод-14. На протяжении всей жизни организма соотношение обычного углерода и углерода-14 остается постоянным, однако после смерти животные и растения перестают поддерживать постоянный уровень радиоактивного изотопа, который со временем распадается. По изменению соотношения можно определить возраст останков.

В то же время точность датирования зависит от способа приготовления образцов и риска загрязнения при их хранении. Исследователи выделили отдельные аминокислоты остатков коллагена внутри костей, что исключает вероятность того, что в образце присутствует более современная органика. Часто при хранении в музее используют клей, изготовленный из костей крупного рогатого скота.

По словам ученых, так как сроки существования неандертальцев сдвигаются глубже в прошлое, нужно пересмотреть последние данные о когнитивных способностях вымерших людей. Относительно сложные технологии создания орудий труда, которые им приписывались, на самом деле могли практиковать люди современного типа.