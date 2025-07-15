В российском регионе уничтожили БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 15 июля уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Верхнедонском районе Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Уточняется, что предварительно, пострадавших и разрушений нет.
До этого ПВО в пригороде и одном из районов Воронежской области уничтожила несколько беспилотников.
Ранее сообщалось, что операторы беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области целенаправленно атаковали FPV-дронами двух женщин, просивших помощи у Российской армии.