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05:55, 15 июля 2025Россия

В российском регионе уничтожили БПЛА

Слюсарь: ПВО уничтожила БПЛА в Верхнедонском районе Ростовской области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 15 июля уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Верхнедонском районе Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Уточняется, что предварительно, пострадавших и разрушений нет.

До этого ПВО в пригороде и одном из районов Воронежской области уничтожила несколько беспилотников.

Ранее сообщалось, что операторы беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области целенаправленно атаковали FPV-дронами двух женщин, просивших помощи у Российской армии.

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