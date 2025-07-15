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06:06, 15 июля 2025Путешествия

В Японии оценили перспективы смягчения визового режима для россиян

Посол Муто: Япония пока не планирует смягчать визовый режим для россиян
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Япония пока не планирует смягчать визовый режим для россиян, но списки необходимых документов регулярно пересматриваются. Перспективы оценил посол Японии в России Акира Муто в беседе с ТАСС.

«На данный момент планов по смягчению визового режима для россиян у нас нет, но мы регулярно пересматриваем списки конкретных документов, которые требуется предоставить при подаче заявления на визу», — рассказал посол, отметив, что россиянам отказывают в выдаче виз только в исключительных случаев.

Муто подчеркнул, что в период с января по май 2025 года Японию посетили 72 тысячи туристов. Исходя из этого, к концу года прогнозируется, что это число достигнет 150 тысяч.

Ранее сообщалось, что посол России в Японии Николай Ноздрев впервые с 2021 года поедет на траурную церемонию, посвященную памяти жертв американской ядерной бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года, в ответ на приглашение от мэра города.

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