Посол России поедет на церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки

Посол РФ в Японии поедет на церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки

Посол России в Японии Николай Ноздрев впервые с 2021 года поедет на траурную церемонию, посвященную памяти жертв американской ядерной бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года, в ответ на приглашение от мэра города. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, представители города лично передали адресованное руководителю российской дипмиссии письмо за подписью мэра. «Мы получили исчерпывающие разъяснения относительно прежних шагов и исходим из того, что их ошибочность учтена», — отметил он.

При этом Ноздрев рассказал, что администрация города Хиросимы направила в посольство «циркулярное уведомление о проведении траурной церемонии, которое по форме и наполнению больше напоминает рекламный буклет с перечнем запланированных мероприятий». В нем дипмиссии предложили самим определиться, соответствует ли ее участие «духу Хиросимы», и подать заявку.

«Исходим из того, что позиция властей города в отношении нашей страны не изменилась. Ничего не остается, кроме как выразить сожаление, что руководство Хиросимы не отказалось от политизированных установок», — отметил посол.

Ранее генеральный секретарь кабмина Японии Ёсимаса Хаяси во время пресс-конференции не стал выражать недовольство в связи с высказываниями президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, сравнившего удары по ядерным объектам Ирана и атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

«Будучи единственной страной, пострадавшей от атомных бомбардировок во время войны, Япония убеждена, что разрушения, вызванные ядерным оружием, никогда не должны повториться, и будет продолжать работать над созданием мира, свободного от ядерного оружия», — заявил он в ответ на вопрос, как правительство относится к заявлению Трампа и не усматривается ли в его заявлении оправдания атомным бомбардировкам японских городов.