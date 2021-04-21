В Германии обнаружили крупный клад с оружием

Немецкие археологи из Региональной ассоциации Вестфалия-Липпе (LWL) обнаружили полторы сотни редких предметов оружия железного века. Клад, найденный на месте раскопок древнего городища на западе Германии, является одним из крупнейших арсеналов того времени, сообщает Live Science.

В числе находок 40 копий и их наконечников, мечи, фрагменты щитов, три серебряные монеты, бронзовые украшения, часть лошадиной упряжи для управления боевой колесницей, а также несколько костей. По словам представителя археологической группы, примечательно, что часть оружия была намеренно погнута. Ученые предполагают, что таким образом воины железного века приводили в негодность мечи проигравшего противника и праздновали свою победу.

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О том, что на месте древнего городища в Западной Германии может покоиться уникальный клад, ученые догадались еще несколько десятилетий назад. В 1950-х годах в этой местности в ходе строительства павильона были обнаружены два меча и несколько наконечников копий. Однако раскопки пришлось отложить. К ним вернулись лишь в 2013 году, чтобы провести тщательные исследования.

Городище расположено на горе Вильценберг высотой 658 метров. Это место люди заселили примерно в 300 году до нашей эры. Стены древнего поселения сохранились до настоящего времени, благодаря чему местность привлекает путешественников и паломников.